‫ميريام فارس تعود إلى جمهورها بعمل جديد وهذه رسالتها – بالفيديو ‬

متابعة الخليج 365: أطلقت النجمة اللبنانية ميريام فارس أغنيتها الجديدة “قومي” على طريقة الفيديو كليب.

أغنية “قومي” من الفئة الخليجيّة وهي أغنية راقصة سريعة الإيقاع.

تمّ تصوير الفيديو كليب في أحد الأدغال، ويظهر حياة إحدى القبائل الإفريقيّة التي تعيش هناك.

القصّة عبارة عن مجموعة رقصات تنتمي للثقافة الإفريقيّة.

اللافت في الفيديو كليب هي غرابة الأزياء وجرأة فائقة في الشّعر والمكياج الذي يناسب البيئة الأفريقيّة.

حيث تظهر ميريام في “لوك” جديد صارخ بكلّ معاني التجديد، في شعرها وأزيائها، حتّى طال التغيير لون بشرتها.

ووجهت ميريام فارس وسالة مؤثرة جدًا لجمهورها حول الفترة الماضية، أرفقتها برابط العمل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فكتبت: “كانت فترة مهمة جدًا في حياتي، كنت خائفة، بكيت وشعرت أنني فقدت السيطرة. محبتكم ومشاعركم رافقوني بكل إيجابية هذا العالم، فاستجمعت قوتي من جديد. أقول: استمتعوا بحياتكم في كل لحظة منها لأنها نعمة. وتذكروا دائمًا أن حتى أصعب الظروف هي بإرادة رب العالمين وبالتأكيد ستصب لمصلحتكم وهو وحده سيساعدكم لتتمكنوا من تخطيها. ها أنا عدت وسعيدة بأنني أشارككم أغنيتي الجديدة والكليب الخاص بها (قومي) الذي صورته بحب وشغف”.

الجدير بالذّكر أنّ ملكة المسرح تعود بعد غياب طويل عن جمهورها. الذي كان شبه قسري بداعي ظروف صحيّة كمّا سبق وأعلنت.

لمشاهدة فيديو كليب “قومي”: