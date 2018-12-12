شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تنتهى من تسجيل أغنية "سابوك" بألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة أصالة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "سابوك"، من كلمات جمال الخولي، وألحان أحمد جمال العدل، وتوزيع عادل حقي، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه.

من ناحية أخرى أصالة تتعاون مع الأخوين الموزعين إلهامى وأدهم دهيمة فى أغنية جديدة، من كلمات إسلام مصطفى وألحان أميرة عامر، ومن المقرر أن تطرحها فى ألبومها الجديد.

يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية "الحقيقة" التى تخطت 7 ونص ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع فيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية جدًا، منذ طرحها ويضم فريق عمل الأغنية كلاً من الملحن وليد سعد، من كلمات بهاء الدين محمد، ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.