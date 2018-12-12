حسام داغر يهودي في "فتحة خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

كشف الفنان الشاب حسام داغر إنه يستعد لتصوير دوره في مسلسل "فاتحة خير" منتصف الشهر المقبل.

وقال حسام في تصريحات خاصة لمصراوي:" فريق العمل قرر تكثيف ساعات التصوير، استعدادًا لطرحه خارج السباق الرمضاني".

وأضاف:" العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، إذ يناقش عدد من قضايا الأسرة المصرية، في محاولة لإيجاد حلول لها، ويتضمن 45 حلقة".

وأوضح "داغر" إنه يجسد دور شاب ينتمي لأسرة يهودية، تحدث له العديد من المواقف الكوميدية".

مسلسل "فاتحة خير" يُشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم محمود قابيل، وعايدة رياض، أحمد عبد الله محمود، وغيرهم، ومن تأليف مصطفي سالم