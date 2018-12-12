شكرا لقرائتكم كيرك دوغلاس يحتفل بعيد ميلاده الثاني بعد المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفل الممثل #كيرك_دوغلاس بعيد ميلاده الثاني بعد المئة برسالة خاصة مصورة من كنته. وشاركت كاثرين زيتا جونز الرسالة الطيبة في مقطع مصور نشرته على "انستغرام"، الأحد. وكتبت الممثلة زوجة مايكل دوغلاس، ابن كلارك: "عيد ميلاد 102 سعيد للرجل الأجمل. نحبك ياكيرك." وظهرت في المقطع المصور صور لدوغلاس خلال مسيرته الفنية وأخرى له مع أفراد أسرته. وظل دوغلاس متربعا على عرش هوليوود لعقود، واشتهر بدوره في فيلم "سبارتاكوس" عام 1960.

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