شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال مسرحية "الملك لير" أمام يحيى الفخرانى وتفاصيل شخصياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم يحيى الفخرانى وصناع مسرحيته الجديدة "الملك لير" التى يتم الإعداد لها حاليًا، على معظم الفنانين الذين يقدمون الأدوار الرئيسية فى المسرحية، وهم رانيا فريد شوقى، وريهام عبد الغفور، ونهى عابدين، ومحمد فراج، وجارٍ ترشيح بطلين آخرين للانضمام إلى العرض خلال الأيام القلية المقبلة، حيث يتم عمل بروفات ترابيزة حاليًا قبل البروفات على خشبة المسرح نهاية شهر ديسمبر الجارى.



يحيى الفخرانى فى مسرحية الملك لير

ووقع الاختيار على الفنانة رانيا فريد لتجسيد شخصية " قونريل" الابنة الكبرى للملك لير، وهى الشخصية التى جسدتها سوسن بدر فى المسرحية التى قدمها الفخرانى قبل 17 عامًا، أمام الابنة الوسطى "ريجان" فوقع الاختيار على الفنانة ريهام عبد الغفور وهى الفنانة الوحيدة الموجودة من فريق العمل الذى شارك فى العرض عام 2001 ولكنها كانت وقتها الابنة الصغرى "كورديليا" التى تم اسناد دورها فى العرض الحالى الى الفنانة نهى عابدين، فيما يقدم الفنان محمد فراج ابن الحارس الشخصى للملك لير.



رانيا فريد شوقى



ريهام عبد الغفور

وقدم يحيى الفخرانى "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وتحديدًا عام 2011، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



نهى عابدين

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.