شكرا لقرائتكم خبر عن بحلف بحياتها وجمال منحنياتها..مالك ينطلق بـ"البنت المليانة" مع جمال بخيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المطرب مالك، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "البنت المليانة"، من كلمات الشاعر جمال بخيت، والأغنية تحمل طابعًا مختلفًا وجديدًا من نوعه، حيث تشجع الفتاة الممتلئة وتعطى أملاً كبيرًا لها وثقة بالنفس غير عادية.

الأغنية تقول "البنت المليانة، شغلانا وسحرانا، خطفت منى عيونى وسابتهم سهرانة" من كلمات الشاعر جمال بخيت من ألحان خليل مصطفى وتوزيع عادل عايش وهندسة الصوت ياسر أنور، وهى ضمن مجموعة جديدة من الأصوات الشابة التي تبناها بخيت للدفع بها في الساحة الغنائية الفترة المقبلة.