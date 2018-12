شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس مفاجأة الموسم الجديد من مسلسل "Black Mirror" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم الحلقات المقبلة من الموسم الجديد لمسلسل "Black Mirror" الذي يعرض علي NETFLIX الكثير من المفاجآت، وواحدة منهم هو ظهور النجمة العالمية مايلي سايروس بإحدى الحلقات، وهو الخبر الذي اعلنته شقيقتها براندي سايروس، و ذلك حسب موقع "جاست جيرد" الذي أكد أنه تردد أن مايلي صورت الحلقة في جنوب إفريقيا.

يذكر أن مايلي سايروس التي بدأت مسيرتها الفنية عام 2001 ، استطاعت ان تكسب شعبية جارفة بشتي انحاء العالم و ذلك بعد تقديمها عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن ابرزها: "Malibu" ، و"wrecking ball " و"adore you" و" who owns my heart "، وغيرهم .