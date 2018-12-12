كيندال جينر تلفت الأنظار بإطلالة مميزة فى حفل Fashion Awards.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أثارت النجمة والعارضة الأمريكية كيندال جينر، الكثير من الجدل وذلك بإطلالتها خلال حضورها حفل ” Fashion Awards ” لعام 2018 يوم الاثنين 10 دسيمبر، والذي أقيم برويال ألبرت هول في لندن.
واستطاعت النجمة العالمية أن تخطف أنظار الجمهور ومحبيها، وذلك عندما ظهرت العارضة البالغة من العمر 23 عام وهي ترتدي فستان جرئ ” see through ” باللون الذهبي، و هو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء ” Julien Macdonald “.
وحصدت النجمة العالمية كم هائل من الإشادات بهذه الاطلالة الجريئة و التي جعلتها الاكثر تألقا علي الـred carpet .
وكانت كيندال جينر، قد ظهرت مؤخرا بحلقة من برنامج ” Carpool Karaoke” مع صديقتها السوبر موديل هايلي بالدوين ، و كانت تفاصيل الحلقة الاكثر تداولا عبر الـ social media.
ولفتت كيندال جينر، الأنظار أيضا، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز Awards REVOLVE السنوي فى دورته الثانية، الذي أقيم في Palms Casino بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وظهرت كيندال في إطلالة مميزة وهي تتسلم جائزة أيقونة العام بفستان قصير، حيث ارتدت فستان أسود قصير، فيما انتعلت أحذية شفافة وأكملت إطلالتها بمكياج خفيف وتصفيفة شعر مميزة.
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