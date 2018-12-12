وقف تنفيذ الحكم بحبس تامر عبدالمنعم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لشمال الجيزة قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة ضد الفنان والمنتج تامر عبدالمنعم في القضية رقم ١١٢٣٣ لسنة ٢٠١٧ والمستأنفة بالقضية رقم ٥١٦٧ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بالشيكات المحررة من جانب تامر عبد المنعم لصالح المطرب محمد فؤاد.

تامر عبدالمنعم، كان قد حرر شيكين بصفته منتج مسلسل «الضاهر» لصالح محمد فؤاد لتأمين أجر الأخير نظير بطولته للمسلسل رغم إبرام الشركة عقدا ينص على هاتين القيمتين؛ ما رآه عبد المنعم نوعا من الإمعان من جانبه في طمأنة المطرب محمد فؤاد، إلا أن توقف أعمال تصوير المسلسل لظروف خارجة عن إراداته حال دون بيع المسلسل للقنوات الفضائية، وتعثر المنتج في الوفاء بالمبلغين، الأمر الذي حدا بفؤاد باللجوء للنيابة رافضا رد الشيكين.

تامر، صرح في بيان إعلامي بأن قرار المحامي العام الأول بوقف تنفيذ العقوبة ليس مستغربا على رجالات النيابة والقضاء في مصر والذين يثبتون في كل يوم مدى حرصهم على تحقيق العدالة و إعلاء قيم الحق، مشيرا إلى انتوائه بدء استكمال أعمال ما تبقى من مشاهد تصوير «الضاهر» حتى يخرج للجمهور المصري والعربي في أبهى صورة فنية.

وصرح محمد المسلاوى محامى تامر عبد المنعم بأن قرار إيقاف تنفيذ العقوبة ساري المفعول من لحظه إصداره من قبل النيابة العامة وأن عودة تامر بموجبه إلى مصر ستكون خلال ساعات، مؤكدا ان استكمال أعمال المسلسل هى الخطوة المقبلة والمتوقع ممن استلم كامل أمواله أن يؤدى دوره في المسلسل بموجب أصل التعاقد على أكمل وجه.

وكانت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة قد أصدرت حكمها بتاريخ 5 سبتمبر برئاسة المستشار عماد الدرمللي بحبس تامر عبدالمنعم ٣ سنوات في قضية تحرير الشيك الأول، فيما قضت محكمة الدقي الجزئية برئاسة المستشار حسام الدين البدوي بتاريخ ٢٥-٩-٢٠١٨ بعدم جواز نظر الدعوي في الشيك الثاني لسابقة الفصل في الدعوى.