نادين نسيب نجيم تفوز بجائزة «رواد مواقع التواصل الاجتماعي».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كٌرمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بجائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب»، وذلك خلال القمة التي ضمت أكثر من 1000 شخص من أهم المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أقيمت فعالياتها بدبي.

ونشرت نادين نسيب نجيم، صورة من التكريم عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «شكرًا سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجلالة الملكة رانيا على الدعوة، وشكرًا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم.. أعتز بأنّي كنت موجودة معكم».

وشارك في القمة كل من الكاتب والإعلامي عبدالرحمن الراشد، وعلي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، والإعلامي وسام بريدي، والإعلامي نيشان.

الفنانة اللبنانية تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني بمسلسل«خمسة ونص»، ويشاركها البطولة كل من قصي خولي، ومعتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»، هو مسلسل مأخوذ من قصة أجنبية تجري معالجتها لاستخراج مسلسل من 30 حلقة.

يذكر أن أخر أعمال نادين، هو مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.