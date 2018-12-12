الليلة الثالثة في السجن.. انهيار المنتجة الهندية بريرنا أرورا في المحكمة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انهارت المنتجة السينمائية الهندية بريرنا ارورا Prernaa Arora بعد أن رفضت المحكمة طلب إخلاء سبيلها، وأمرت باستمرار حبسها واضطرت لقضاء ليلة أخرى خلف القضبان.

اضطرت بريرنا لقضاء الليلة الثالثة في السجن، لم تستطع كبح دموعها، بعد أن فقدت الأمل في العفو المشروط التي كانت قد طلبته على خلفية عدد من قضايا النصب مرفوعة ضدها.

وقال محاميها رضوان ميرشانت إنه كان من المتوقع ألا تبقى في السجن، ولكن بالنظر إلى عدد حالات قضايا الغش والاحتيال المسجلة ضدها، فإنها لا تستطيع الحصول على أي إطلاق سراح.

وكان محاميها في ذلك الوقت، أشوك ساراوجي قد أخبر موقع SpotboyE. com، “سنقدم طلبًا بكفالة عند سماع الأمر”. وفي اللحظة التي تم فيها احتجاز المنتجة، عانقت والدها وبدأت في البكاء آنذاك.

وقد تم إلقاء القبض على المنتجة الشهيرة التي أنتجت شركتها العديد من الأفلام مثل Rustom، وToilet: Ek Prem Katha، وPadMan وPari لتورطها المزعوم في عملية احتيال منذ بضعة أشهر.

وكان برينا أيضا على خلاف مع شركة JA Entertainment التي يمتلكها نجم بوليوود جون أبراهام، حيث قد الأخير ثلاث تهم جنائية تشتمل على الغش وخرق الثقة والتشهير بالجرائم المرتكبة بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات.