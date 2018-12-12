دكتور هراتش امير التجميل يتوّج ملك وملكة جمال البلديات 2018

في سهرة اكثر من استثنائية توّج امير التجميل الدكتور هراتش ملك وملكة جمال البلديات للعام 2018 وذلك داخل مطعم اطلال بلازا في منطقة جونيه حضره نخبة من اهل المجتمع والفن و الاعلام في بيروت بالاضافة الى ذوي المشتركين وبعض الاصدقاء.

النجمة مادلين مطر قدّمت على المسرح اكثر من اغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذين طالبوا بتقديم المزيد كما واعتلى المسرح الفنان والمطرب وعد ملحم بركات الذي قّدم بدوره تحية لكل الحضور محوُلا المسرح الى ساحة حب وعشق.

لجنة التحكيم التي ترأسها امير التجميل الدكتور هراتش تألفت ايضًا من النجمة مادلين مطر والفنان المطرب وعد بركات والشاعر طوني ابي كرم الاعلامي رجا ناصر الدين والموزع بودي نعوّم والممثلة ميرنا مكرزل والصحافي وصاحب الدعوة السيد وسيم الحلبي الذي تعب فعلا لانجاح هذا الحفل كما وتولّى اخراج التتويج المخرج ياسر هاشم الذي حرص ان يقّدم فريق عمل كبير يتولى ابراز السهرة باجمل حلّة.

بدأت السهرة بالنشيد الوطني اللبناني ومن ثم اعتلت المسرح مقدمة الحفل نيرمين قربان لتقّدم لنا المشتريكن على المسرح باطلالة عسكرية واغنية خاصة للبنان بصوت الفنان عاصي الحلاني الى ان ظهروا ايضا باللباس الرسمي من اختيار وايت ليلي.

في كلمة خاصة مع الدكتور هراتش اكّد لنا ان الجمال مهم جدًا كما والذكاء ايضا وعلى اي ملك او ملكة ان يتمتعوا بسرعة بديهة وان يقدموا ايضا برنامجًا خاصًا خلال السنة لكي يثبتوا جدارتهم كما وان الجمال الخارجي وهو المهم ايضا يجب ان يتتوّج بالذكاء وحسن التصّرف في المواقف الصعبة لا سيما لحظة طرح اي سؤال.

مراحل كثيرة انتقلوا منها المشتركين الى ان وصلنا الى اللحظة الحاسمة واعلان النتيجة التي اتت لصالح بلدية البنيّه والمتسابقة نانسي جابر اما ملك جمال البلديات للعام 2018 فكانت من نصيب منطقة مجدليا الشوف والمتسابق داني الصبح.

خلال الاحتفالية وبلفتة خاصة من السيد وسيم الحلبي تمّ تكريم لجنة التحكيم على المسرح مباشرة وبعد الوصلة الترفيهية التي قدّمها المونولوجيست الاول جورج حريق الذي قّدم اجمل النكات التي ضحك عليها الحضور محاولين ان ينسوا وجع الحياة اليومية.

يذكر ان الاحتفال كانت برعاية موقع شارع الفن الذي تولّى تقديم تغطية اعلامية راقية ومميزة كما ان الملك والملكة سيمثلون لبنان في حفل عالمي في انطاليا ودخول المشتركين الاول كان على ايقاع اغنية خاصة من كلمات الشاعر طوني ابي كرم الذي كتبها خصيصا لهذا الاحتفال الضخم.