في “أحمر بالخط العريض”، قصّة واقعيّة وعودة الى زمن الإقطاع‎

في “أحمر بالخط العريض” الليلة، عودة الى زمن الإقطاع، الى العام 1958.

القصّة ليست رواية لمسلسلٍ عن حقبة من تاريخ لبنان تتحدّث عن البكوات، أو الآغاوات، أو العائلات الإقطاعيّة. هي قصّة واقعيّة لأحد أبطال الحلقة “مصطفى بيك المرعبي” الشهم والشجاع ومُناصر الفقراء.

بطلة القصّة أيضاً “هنيّة عكّاوي” التي تبحث عن ولدها، وبعد 25 عاماً، وبينما كانت تطلب عروساً من “آل صيداوي” لإبنها “رمضان”، صورةٌ على الحائط في منزل العائلة تصدُمها.

هل هي صورة إبنها “عصام صيداوي”؟

لقاءٌ سيجمع الإعلامي مالك مكتبي بـ”عصام” يتوسّط “غسّان مصطفى بيك المرعبي” و”رمضان عكّاوي”. فماذا سيكشِف في نهاية اللقاء؟

“أحمر بالخط العريض” كلّ أربعاء الساعة 21.40 بتوقيت لبنان على الـ”LBCI” والـ”LDC”.