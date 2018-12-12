شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تكشف تفاصيل عودتها للرقص فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة فيفى لـ ”الخليج 365” عن عقدها مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة المقبلة، للكشف فيه عن تفاصيل عودتها للرقص من جديد بعد سنوات من الاعتزال، خاصة بعدما تعاقدت على المشاركة فى إحياء حفلين أمام الجمهور فى ليلة رأس السنة الأول بمشاركة حكيم والثانى بمشاركة محمد فؤاد.

ومن المقرر أن تتحدث فيفى عبده فى المؤتمر عن سبب عودتها الى الرقص مجدداً والطريقة التى استعادت بها رشاقتها وخسارتها للوزن الزائد كما تكشف أيضاً عن الوزن التى خسرته وأمور أخرى تجيب عليها.

وقبل اتخاذ فيفى عبده قرار العودة إلى الرقص، شاركت جمهورها طوال الفترة الماضية بفيديوهات رقص لجمهورها على السوشيال ميديا، ولاقت قبولاً كبيراً وينتظر محبوها ومتابعوها يوميا لفيديوهاتها، بعد استعادة جزء كبير من رشاقتها، لتقرر فى النهاية الرقص للجمهور على الطبيعة وتحصل على ردود الأفعال منهم مباشرة بدلا من مواقع التواصل الاجتماعى.