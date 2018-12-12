شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. محطات فى رحلة الضيف أحمد الفنية القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الأربعاء 12 ديسمبر، مع ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الضيف أحمد الـ 82، الذى توفى فى سن صغير حيث لم يتجاوز 36 عاماً، لكنه نجح فى ترك علامة مميزة فى تاريخ السينما والمسرح المصرى بخفة ظله وتلقائيته التى ظهرت فى الأعمال التى قدمتها خلال مشواره القصير.

ولد الضيف أحمد فى مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية يوم 12 ديسمبر عام 1936، واسمه بالكامل الضيف أحمد الضيف، بعد حصوله على الثانوية العامة ظهرت مواهبه التمثيلية ثم التحق بفرقة "ساعة لقلبك" وفرق "شباب الجامعة" بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وفى عام 1960 حصل على ليسانس الآداب فى الفلسفة والاجتماع.

حصد الضيف أحمد، الميدالية الذهبية فى مسابقات كأس الجامعات المصرية كممثل ومخرج لعدد من روائع المسرح العالمى، منها مسرحيات "شترتون، ألفريد يغنى، جون دورك مالنا، الغربان والإخوة كرامازوف"، الذى تعرف من خلالها على الفنان فؤاد المهندس أثناء تقديمها على مسرح الجامعة، واشترك معه فى تمثيل أولى مسرحياته "أنا وهو وهى".



الضيف أحمد

شكل الضيف أحمد مع النجم سمير غانم والنجم جورج سيدهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح، التى قدمت عددا كبيرا من الاسكتشات الناجحة فى السينما المصرية، وللنجم الراحل الضيف أحمد إطلالة مميزة على الشاشة وكاريزما خاصة، فرغم أن ملامحه لم تكن وسيمة ولا ينطبق عليه مقاييس نجوم السينما، لكنه حجز لنفسه مكانة خاصة فى قلوب المشاهد، ظلت حتى الآن رغم سنوات طويلة على رحيله.



الضيف أحمد مع جورج وسمير

شارك الضيف أحمد فى عددٍ من الأفلام الناجحة، منها القاهرة في الليل، آخر شقاوة، المشاغبون، 30 يوم فى السجن، المجانين الثلاثة، عروس النيل، شاطئ المرح، فرقة المرح، هاربات من الحب ونشال رغم أنفه.



الضيف أحمد

تزوج الضيف أحمد، من خارج الوسط الفنى وله ابنة واحدة، توفى فى 6 أبريل 1970 عن عمر 34 عاما، نتيجة أزمة قلبية، وخلال هذه المدة القصيرة من حياته لكنه استطاع ترك بصمة متميزة في تاريخ السينما المصرية والمسرح.