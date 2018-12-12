شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى أفضل فنان فى الشرق الأوسط ضمن جوائز داف باما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الفنان تامر حسني من التربع على عرش الأغنية العربية لعام 2018 عبر استحواذه رسميًا على لقب أفضل فنان فى الشرق الأوسط، ضمن تصنيف جوائز داف باما الألمانية لهذا العام، ويستعد حاليًا لشد الرحال إلى الإمارات لاستلام الجائزة بحفل التكريم الرسمى المقرر إقامته مساء الجمعة 21 ديسمبر فى دبي.

وينضم تامر بذلك لنخبة من النجوم العرب ممن تم اختيارهم رسميًّا لحضور حفل توزيع الجوائز المقام لأول مرة هذا العام فى دولة عربية، بعد اعتياد داف باما إقامته فى ألمانيا، منهم نجم الأغنية الجزائرية الشاب خالد وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والمطربة التونسية لطيفة والمطربة السورية فايا يونان والمطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزى، ممن تم إعلان أسمائهم فى اللائحة الأولية للمكرمين عن جوائز 2018.



