هيفاء وهبي تهنئ آدم بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، مواطنها الفنان آدم، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 31.

وعلقت "هيفاء" قائلة: "عيد ميلاد سعيد آدم، ينعاد عليك حياتي بالسعادة والنجاح يارب".

آدم مطرب لبناني اسمه الحقيقي وائل شحاته، ولد في 12 ديسمبر 1987 بالعاصمة اللبنانية بيروت، وله عدد من الأغاني الشهيرة أبرزها "كل واحد عنده سر" في فيلم "كلاشينكوف، "قولوا للي أكل الحرام" في مسلسل "العار"، "اشمعنى أنا" في مسلسل "ابن حلال".

