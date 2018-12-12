مصطفى خاطر عن محمد صلاح: "قوة ومهارة وعظمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة للاعب المصري محمد صلاح. وعلق "خاطر" على الصور قائلا: "صورة معبرة، عن القوة والمهارة والعظمة". يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر مسلسل "ربع رومي" الذي عُرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

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