نيللي كريم تنشر صورة من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات العالمية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "نيللي" خلال الصورة بإطلالة ملائكية جذابة مرتدية فستان أبيض، وبتقنية الأبيض والأسود، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم كان مسلسل "اختفاء"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة.