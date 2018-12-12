إلهام شاهين: لم نحدد موعد تصوير "الفارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تستعد في الفترة الحالية لدورها في فيلم "الفارس"، الذي يجمعها بالفنان كريم عبدالعزيز.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لبدء تصوير أحداث العمل.

وأكدت إعجابها بسيناريو العمل هو السبب الرئيسي وراء قبولها الشخصية التي تقدمها.

وأشارت إلى أنها لم تتعاقد على عمل تليفزيوني في دراما 2019 حتى الآن.

"الفارس" بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، خالد الصاوي، أنوشكا، محمود حميدة، إخراج محمد سامي.