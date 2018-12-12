المخرج إبرام نشأت لمصراوي: 4 أيام وأنتهى من تصوير "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

أكد إبرام نشأت مخرج فيلم "زنزانة 7"، أنه يقوم خلال هذا الأيام بمعانية أماكن التصوير الجديدة المقرر أن يستأنف فيها المشاهد المتبقية من العمل.

وقال مخرج العمل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إنه يتبقي 4 أيام للإنتهاء من كافة مشاهد العمل، ومن المقرر تصويرها في أحد الديكورات الجديدة.

وتابع: "المشاهد المتبقية تجمع بين عبير صبري ومنة فضالي وأحمد زاهر ونضال الشافعي"، مشيرًا إلى أن العمل يمس أحد القضايا الهامة في المجتمع.

وأشار إلي أنه بدأ في مرحلة المونتاج الأولي للعمل، لكي يكون جاهزًا للعرض في موسم رأس السنة مثلمًا حددت الشركة المنتجة من قبل.

فيلم "زنزانة ٧" تأليف حسام موسى وإخراج ابرام نشأت وإنتاج بلال صبرى ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي إسلام، ومنى منير.