مصطفى حجاج وشاهيناز يحييان حفل رأس السنة

كتبت - مي صادق

يستعد كل من المطربة شاهيناز، والمطرب مصطفى حجاج، لإحياء حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، ومن المقرر إقامته

على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي.

وتقدم شاهيناز خلال الحفل باقة من أغانيها المتنوعة، منها

"شكرا قوى،عسل عسل، كده خطر، قولي قولي، كمان كمان"، بينما يقدم حجاج باقة من أجمل أغانية التي يحبه ويتفاعل معها الجمهور، مثل " خطوة، يا منعنع"، وغيرهم.