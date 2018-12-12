مصطفى حجاج وشاهيناز يحييان حفل رأس السنة

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كتبت - مي صادق
"شكرا قوى،عسل عسل، كده خطر، قولي قولي، كمان كمان"، بينما يقدم حجاج باقة من أجمل أغانية التي يحبه ويتفاعل معها الجمهور، مثل " خطوة، يا منعنع"، وغيرهم.
يستعد كل من المطربة شاهيناز، والمطرب مصطفى حجاج، لإحياء حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، ومن المقرر إقامتهعلى طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي.
وتقدم شاهيناز خلال الحفل باقة من أغانيها المتنوعة، منها
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