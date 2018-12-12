شاهدوا حادثة محرجة .. امرأة تضرب زوجها على رأسه بسبب روان بن حسين

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:39 مساءً -

امرأة تضرب زوجها بسبب روان بن حسين

ظهرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في مقطع فيديو فاجأ الكثير من متابعيها، حيث روت من خلاله حادثة محرجة وقعت مع أحد معجبيها ويدعى محمد.

وأشارت إلى أنها التقته وزوجته، وأنها تبادلت التحية معه وسألته عن أحواله. وأضافت أن زوجته لم تحتمل ذلك وأنها قامت بضربه على رأسه ووجهه.

ولفتت إلى أنه شعر بالخجل ولم يعرف ما الذي يتعين عليه القيام به، وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، وجاءت التعليقات بين منتقد لتصرف الزوجة وبين من رأى أنها على حق.