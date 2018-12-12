كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:39 مساءً -

شاهدوا انتقادات حادة لـ "مودل روز" بعد نصائحها عن حقوق المرأة

تعرضت الفاشنيستا السعودية مودل روز لهجمة شرسة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مقطع فيديو لها تحدثت من خلاله عن حقوق المرأة.

وكانت روز قد خرجت في مقاطع فيديو موثقة من خلال حسابها في “سناب شات” لتوضح حقيقة فيديو تحدثت فيه عن مشكلة سيدة، وتسبب لها بسوء فهم.

وخرجت قائلة: “(..) راحوا خذوا فقرة لي، عن حل مشاكل، جت البنت تقلي انا متجوزة وعندي عيال بس عندي حبيبة، فرحت قلتلها هذا شي مو طبيعي متل ما انتي ما تدرين شو تبين وداخلة مشكلة روحي راجعي دكتور نفسي، طبعا انا كنت بتكلم عن موضوع البنت، بس هم وش سوو، قطعوها بطريقة تناسبهم، الترجمة كانت إن أنا اهاجم المثليين وإنهم مرضى نفسيين ولازم يراجعوا أطباء نفسي (..) فمتل ما قلتلكم خدوا الفيديو وقصقصوه، انا الموضوع ما فرق معي، لإن انا واثقة من نفسي وتفكيري وشو أبي، المهم قاعدين يقولوا للبراندات إن أنا ضد المثليين أنا ضد حقوق المرأة، شلون أنا ضد حقوق المرأة؟ وأنا امرأة؟”. #روز_اخرسي_واعلني

— سارا علي ال الشيخ

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