فنانة لبنانية تطلق رسالتها من قلب هوليوود

متابعة الخليج 365: شهد مبنى الكابیتول ریكوردز في هولیوود الحفلة التي أقامتها میسا قرعه لحملتها الموسیقیة، وذلك من خلال “ادعوني غریبة Call Me a Stranger”، والتي تسعى من خلالها إلى تغییر الأفكار المغلوطة التي یكوّنها الغرب عن العالم العربي.

تم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع كلّ من الكتّاب المشاركین: ریتشارد جاكس (الحائز على جائزة غرامي 2017 الذي قد ساعد في كتابة وإنتاج ألبوم میسا الجدید) وكایلر إنغلند، وتم تصویر فیدیو الأغنیة برعایة المؤسسة المارونیة للانتشار وشركة INDEVCO، بالتعاون مع وزارة الخارجیة والمغتربین بمهمة السعي للتواصل مع اللبنانیین المنتشرین في العالم وتحفیزهم لاستعادة الجنسیة اللبنانیة.