الأمير هاري يحمي ميغان من مصير والدته الراحلة

متابعة الخليج 365: انتشرت أخبار تشير إلى عزم الأمير هاري وميغان ماركل ترك قصر كينغستون والانتقال إلى ملكية فرغمور غير البعيدة، سببها الأساسي حمايتها من التدخل الإعلامي وملاحقة الصحافيين والمصورين لها.

ونقلت صحيفة The Sun عن مصدر مقرب من الثنائي الملكي قوله: “الأمير هاري يشعر بأنه لم يتمكن من تأمين الحماية لوالدته، ولهذا سيقوم بكل ما بوسعه لحماية زوجته”.

وأشار موقع مجلة Gala الفرنسي إلى أن الأمير هاري يظهر حساسية تجاه الانتقادات التي توجه لزوجته، كما لفت إلى أن عقدة ملاحقة مصوّري الباباراتزي لوالدته الراحلة تحولت إل عقدة بالنسبة إليه.