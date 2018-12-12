ناصيف زيتون ينهي العام بجدول فني مزدحم!

متابعة الخليج 365: بعد عام حافل بالنجاحات الفنية المتتالية، ينهي النجم ناصيف زيتون سنة 2018 بجدول فني مزدحم.

ويحيي ناصيف زيتون يوم 25 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري حفلًا غنائيًا ضخمًا في السويد وتحديدًا في Colosseum احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

ويعود ناصيف زيتون بعدها إلى لبنان حيث سيلتقي الجمهور في سهرة خاصة يحييها بمجمع البلاتيا ليل 29 الشهر عينه وتجمعه بالفنان الكوميدي هشام حداد.

ويوم 31 الشهر يستقبل ناصيف زيتون الـ2019 في قاعة الإمارات بفندق الـHilton في بيروت حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

الجدير بالذكر أن ناصيف زيتون طرح خلال العام المنصرم كليب أغنية “منو شرط” الذي حقق ما يقارب الـ45 مليون مشاهدة وأغنية “بدي ياها” التي تخطت الـ25 مليون مشاهدة، كما وكان له ظهور خاص في مسلسل “الهيبة العودة” إلى جانب النجم السوري تم حسن في رمضان الماضي، هذا فضلًا عن الحفلات والجولات الغنائية التي ملأت أجندته.