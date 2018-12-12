محمد منير يتألق في شرم الشيخ – بالصور

متابعة الخليج 365: أحيا الفنان المصري محمد منير حفلًا غنائيًا في السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (COMESA) في شرم الشيخ مساء 9 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وقدّم محمد منير في الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، فردّدوا الكلمات وصفقوا له طيلة الأمسية.

الجدير ذكره أن محمد منير طرح مؤخرًا أولى أغاني ألبومه الجديد “وطن” بعنوان “طاق طاقية” وحقق الفيديو الرسمي الخاص بها أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.