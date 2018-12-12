“عيش بشوقك” لـ تامر حسني يحقق ربع مليار مشاهدة!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني حصد نجاح ألبومه الجديد “عيش بشوقك” الذي طرحه في موسم الصيف الماضي عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية.

ألبوم تامر حسني يحقق رواجًا كبيرًا منذ إطلاقه، وتتصدّر الأغنيات التي يتضمّنها المراتب الأولى في مختلف الإحصاءات الفنية عبر مواقع الإنترنت وأثير الإذاعات.

ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم إلى ما يفوق الربع مليار مشاهدة بمجموع مشاهدات الأغاني عبر قناة تامر حسني الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات، فيكون بذلك الألبوم الغنائي العربي الأعلى مشاهدة لعام 2018.

الجدير ذكره أن ألبوم “عيش بشوقك” يتضمن 13 أغنية وهي “لولاك حبيبي”، “قابلتيني”، “ناسيني ليه”، “كفاياك اعذار”، “عيش بشوقك”، “وأخيراً”، “وانت معايا”، “حكايات الحب”، “تمن إختيار”، “ورد صناعي”، “ولا يوم من أيامه”، “١٠٠ وش” و”حلم سنين” من إنتاج شركة TH PRODUCTION.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “عيش بشوقك”: