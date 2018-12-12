من هيفاء وهبي إلى آدم.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة الخليج 365: خصّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، النجم اللبناني آدم بمعايدة خاصة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بمناسبة عيد ميلاده. وتمنت هيفاء وهبي لـ آدم دوام السعادة والنجاح فكتبت له: “هابي بيرزداي آدم، ينعاد عليك حياتي بالسعادة والنجاح يا رب”. من جهته شكر آدم هيفاء وهبي على تغريدتها وكتب في تغريدة عبر “تويتر” أيضًا: “شكرا حياتي وبتمنالك إلك كمان سنة كلها نجاح وسعادة”. الجدير بالذكر أن آدم كان قد قدّم يصوته تتر “خسارة” الخاص بمسلسل هيفاء وهبي “لعنة كارما” الذي خاضت به نجمة الجماهير سباق دراما رمضان الماضي.

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