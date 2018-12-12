ماذا يحضّر ناصيف زيتون من مشاريع جديدة؟

أحيا النجم ناصيف زيتون حفلاً أسطوريّاً في دبي نظراً لضخامته وكثافة حضوره، حيث قدم ناصيف على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه بالإضافة إلى أغنيات كرّرها بناءً على طلب الجمهور الحاضر الذي تفاعل معه غناءً وفرحاً وطرباً.

الحفل نظمته شركة “دامسكو” الرائدة في مجال تنظيم الحفلات والمؤتمرات الضخمة، والتي صرّحت عن بداية التعاون مع النجم العربي ناصيف زيتون الذي تزداد شعبيته يوماً بعد يوم، في مشاريع ضخمة على مستوى العالم العربي، سوف تكون بدايتها في شهر فبراير بمناسبة عيد الحب في دبي.

وفي تصريحات خاصة بعد الحفل قالت مديرة شركة دامسكو الآنسة دانيا سمور: “لا شك أن ناصيف زيتون نجم محبوب لدى كل فئات المجتمع، ونحن كشركة يهمنا أن نكون في تعاون وشراكة استراتيجية مع نجم له مكانته في قلوب كل العرب، ناصيف زيتون فرض نفسه بقوّة على الساحة الفنية وأثبت عن مكانة مميّزة. ونتطلع إلى حفلنا القادم الذي سيكون الأول في سلسلة حفلات ضخمة سنعلن عنها مطلع العام 2019 والتي ستقام في دبي وأبوظبي وبعض الدول العربية والأجنبية كذلك مع ناصيف زيتون وغيره من النجوم”.

من جهته أعرب ناصيف زيتون عقب انتهاء حفله عن سعادته بإحياء هذا الحفل الضخم، بسبب التنظيم الراقي والاهتمام بكل التفاصيل اللوجيستيّة من ديكور وصوت وإضاءة وغيرها، وقال بأنه يتطلع قدماً لمزيد من التعاون مع شركة دامسكو الرائدة.