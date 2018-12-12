بالصور- بريانكا شوبرا باطلالة مشرقة مع زوجها في الهند

بعد ان استمتعا بشهر عسلهما القصير في سلطنة عمان، عاد كل من نجمة بوليوود بريانكا شوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس الى الهند حيث رصدتهما عدسات الكاميرات وهما يتجولان مساء الاربعاء.

وظهرت بريانكا (36 عاماً) وهي تمسك بيد زوجها نيك (26 عاماً) جنباً الى جنب خلال جولتهما، حيث بدت مشرقة ومغرمة.

وكانت شوبرا قد تزوجت من جوناس في ولاية راجيستان في حفل أقيم منذ اسبوعين، ارتدت خلاله شوبرا فستان زفافها من تصميم رالف لورين، حيث وصل طول طرحته إلى نحو 75 قدمًا.

واستخدم مصمم الفستان، رالف لورين، أكثر من مليوني حبة لؤلؤ في ترصيعه، غير أن الطرحة وحدها جذبت الأنظار.

وعقد جوناس وتشوبرا خطبتهما في الصيف الماضي بعد قصة حب عاصفة.