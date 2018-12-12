إنجي علي تكشف سبب بكاء الفنان محمد هنيدي في مهرجان "نجم العرب"

كشفت الأعلامية أنجي علي عن أن تامر حسني تسبب في بكاء الفنان محمد هنيدي أثناء تكريمه من مهرجان "نجم العرب" حيث تأثر هنيدي بكلمة تامر حسني عندما حصل على عدد من الجوائز عن فيلم "البدلة" وعن ألبومه الأخير .

وقال حسني أنه لم ينسى موقف محمد هنيدي من 16 عندما كرم في نفس المهرجان وأمسك هنيدي بيده وقال تذكروا تامر حسني فهو نجم المستقبل وحينها وقف هنيدي متأثرا بكلام تامر حسني وظل يصفق له هو والحاضرين وقالت أنجي هنيدي من الفنانيين الذين يعتبر أيقونه لكل جيله خاصة أنه من قاد السينما الجديدة منذ فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 1998