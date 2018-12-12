شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ماريا كارى تشارك أبناءها الغناء فى السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تحرص المطربة العالمية ماريا كاري على الاحتفاء بابناءها التوأم فى أية مناسبة، وبالتالى لم تجد أفضل من فرصة اقتراب الاحتفالات بالكريسماس خلال الوقت الحالي مع نهاية 2018 للتواجد بصحبتهما وعدم نسيانهما من أجل عملها وحفلاتها العديدة.

ماريا كاري استمرت في ضرب الأمثلة بخصوص هذا الشأن باستمرارها فى الاهتمام بأولادها كأهم أولوياتها فى الحياة حينما نشرت فيديو لها مؤخراً وهي تركب سيارتها وهما خلفها أثناء مشاركتهما لها الغناء بطريقة رائعة نالت إعجاب محبيها ممن أثنوا على تصرف واحدة من أهم نجمات الغناء فى العالم التي تشارك أبناءها دائماً كل لحظاتهما مثلما فعلت هذا العام أكثر من مرة حينما حرصت على تواجدهما معها على مسرح حفلتها خلال مناسبتين.









على جانب آخر تصدرت النجمة العالمية ماريا كارى، عناوين الصحف والمواقع الأجنبية، عقب صدور ألبومها الجديد "Caution" خلال الفترة الأخيرة بعدما حقق الألبوم نجاحاً كبيراً، حيث حقق رواجًا ملحوظا منذ طرحه ساهم فيه غيابها عن الساحة الفنية طيلة السنوات الماضية لتعود إلى جمهورها عبر هذا العمل الذى يتضمن 10 أغاني.