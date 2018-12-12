شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فؤاد فى استاد مباراة ليفربول لمؤازرة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد فؤاد على دعم لاعب بلاده محمد صلاح، و مؤازرته فى الاستاد وتشجيعه فى مباراة ليفربول ونابولى التي أقيمت أمس وانتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف أحرزه النجم المصرى محمد صلاح. ونشر فؤاد، مقطع فيديو فى الاستاد، وكتب قائلا: "فخر مصر والوطن العربى محمد صلاح، دايما مشرفنا ورافع راسنا ومعلى اسم مصر". وعلى الجانب الآخر، استقر محمد فؤاد على 20 ديسمبر المقبل لطرح أحدث ألبوماته "سلام" وذلك تزامنا مع عيد ميلاده، بعد عدة تأجيلات ليعود فؤاد بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت.

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