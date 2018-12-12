شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم ميلاده.. أهم 5 تترات مسلسلات بصوت آدم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المطرب اللبنانى الشاب آدم واحداً من أفضل الأصوات العربية، وأثبت ذلك فى الأغنيات التى قدمها، وحققت نجاحاً كبيراً ليس فى بلده لبنان فقط وإنما فى مصر أيضاً، واشتهر آدم فى السنوات الماضية بغنائه تترات المسلسلات المصرية وحظيت هذه الأغانى بانتشار كبير، وأصبح آدم هو المطرب الأبرز فى تترات مسلسلات رمضان فى السنوات الأخيرة، وفى عيد ميلاده اليوم الأربعاء الموافق 12 ديمسبر ننشر أشهر 4 أغانى تترات مسلسلات بصوت آدم.

واحد من أشهر تترات آدم حقيقت نجاح بشكل كبير فى مصر والوطن العربى، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع عادل عايش، ومسلسل العار" بطولة مصطفى شعبان وأحمد رزق وشريف سلامة ودينا فؤاد وهبة مجدى واحمد سلامة وايناس عز الدين وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج شيرين عادل.

أغنية "يا مفرقين الحكم" تتر بداية مسلسل "أزمة نسب"

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع عادى عايش، والمسلسل بطولة زينة ومحمود عبد المغنى ونسرين أمين ووليد فواز، وريم البارودى، ونسرين أمين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، للمنتج محمود شميس وطارق صيام، وإخراج سعيد حامد.

هو واحد من تترات نجحت بشكل كبير على سوشيال ميديا، والمسلسل من بطولة محمد رمضان، هالة فاخر، وفاء عامر، كريم كوجاك، ومن تأليف حسن دهشان وإخراج إبراهيم فخر.

المسلسل بطولة أمير كرارة، سونجول أودن، أمل بوشوشة، إنجى المقدم، دينا الشربينى، رشا مهدى، ياسر المصرى، أحمد صلاح حسنى، يحيى أحمد، ضياء عبد الخالق، والفنان الكبير محمود الجندى، والفنان سيد رجب، وتأليف هشام هلال، وإخراج حاتم على.

أغنية "خسارة" تتر مسلسل "لعنة كارما"

تعد آخر أغانى تترات المسلسلات التى قدمها آدم، حيث تم عرض "لعنة كارما" رمضان الماضى وهو بطولة هيفاء وهبى وباسل الزارو وشيرين ونورين كريم.