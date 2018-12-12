لديه ابنة واحدة وهذه انطلاقته الحقيقية.. أبرز المحطات في مشوار الضيف أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هو الدينامو أو العقل المدبر لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا منقطع النظير، فيعتبر الضيف أحمد الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1936، واحدا من أشهر نجوم الكوميديا، رغم سنوات عمره القليلة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المحطات في مشوار الضيف أحمد:

نشأته

ولد الضيف أحمد في قرية "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، وحصل على ليسانس الآداب قسم الاجتماع عام 1960.

بداياته الفنية

بدأ الفن من خلال مسرح الجامعة، وقدم عددا من المسرحيات حيث مثل وأخرج عدد من المسرحيات العالمية، وأثناء تقديمه مسرحية "الأخوة كرامازوف" شاهده النجم الكبير فؤاد المهندس، الذي قرر أن يعطيه الفرصة للمشاركة في مسرحيته الشهيرة "أنا وهو وهي".

إنطلاقة حقيقية

تعد الإنطلاقة الحقيقية للضيف أحمد، مشاركته مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وقال عنه الفنان سمير غانم أنه كان العقل المدبر للفريق.

أعمال فنية

الضيف أحمد كان فنانا شاملا، فقد أخرج عدد من المسرحيات أبرزها "كل واحد له عفريت"، "الراجل اللي جوز مراته"، كما كتب عدد من الأعمال أبرزها "ربع دستة أشرار" بطولة النجم فؤاد المهندس، كما لحن جميع اسكتشان فيلم "30 يوم في السجن" أبرزها "يا ماما حواء يا بابا آدم".

وشارك الضيف أحمد في بطولة عدد من الأعمال أبرزها "شباب مجنون جدا"، "شاطئ المرح"، "المجانين الثلاثة"، كما شارك في بطولة عدد من المسرحيات.

حضور قوي

لا ينسى أحد المشهد الذي قدمه الضيف أحمد ضمن أحداث فيلم "عروس النيل"، فعلى الرغم من تقديمه مشهدا واحدا إلا إنه لا يزال عالقا في أذهان الجمهور، كما ابتكر "كاركترات" مميزة أهمها "كوتوموتو".

حياته الشخصية

تزوج الضيف أحمد من السيدة نبيلة مندور، وأنجب منها ابنة واحدة تدعى "رشا" ووقت رحيله كانت تبلغ من العمر عامين فقط.

صدمة وفاته

رحل الضيف أحمد عن عالمنا بعد إصابته بأزمة قلبية ووقتها كان يبلغ من العمر 33 عاما، وترددت أقاويل كثيرة حول وفاته أبرزها تجسيده لمشهد الوفاة على المسرح ضمن بروفات مسرحية "الراجل اللي جوز مراته"، ومنها أنه أصيب بأزمة قلبية بعد هزيمة فريقه في إحدى المباريات.

إلا إن الفنان سمير غانم روى في حوار تليفزيوني، أنه بعد عودته مع الضيف أحمد من الأردن، شدد عليه حضور بروفات المسرحية بجدية كبيرة، وفي المطار قال عازف الكمان بالفرقة الماسية: "شوف الضيف أحمد واقف إزاي ده شكله كدة هيموت"، وأضاف أنه كان هادئا هذا اليوم، وفي منتصف الليل تلقى اتصالا هاتفيا من الفنان جورج سيدهم ليخبره بوفاة "الضيف".