فيديو- محمد فؤاد يدعم محمد صلاح في مباراته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: شارك الفنان محمد فواد جمهوره بمقطع له أثناء وجوده باستاد "آنفيلد" البريطاني لمتابعة مباراة ليفربول ونابولي التي أقيمت أمس الثلاثاء عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وحرص فؤاد على تشجيع للاعب المصري محمد صلاح، وظهر خلال الفيديو وهو يحمل صورة صلاح خلال المباراة وكتب علي الفيديو قائلًا:" فخر مصر و الوطن العربي ..محمد صلاح.. يا رب دايمًا مشرفنا.. و رافع راسنا و معلي اسم مصر.. بالتوفيق دايما يا رب".

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