سامح حسين يعلن موعد برنامجه "الدور على مين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أعلن الفنان سامح حسين عن موعد عرض برنامجه الجديد "الدور على مين"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر سامح البوستر الدعائي للبرنامج وكتبت:" موعدنا من السبت القادم إن شاء الله مواعيد عرض برنامج الدور على مين السبت الساعة 10 مساءً الإعادة الأولى الأحد الساعة 12 ظهرًا الإعادة الثانية الجمعة الساعة 8:30 مساءً تابعوا قناة TeN ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين، مسلسل "سرايا حمدين" الذي يعرض على شاشة تليفزيون الحياة، ويشاركه البطولة محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن إخراج سيف يوسف.