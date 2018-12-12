بالفيديو سعد الصغير يشعل حفل زفاف أحد أعضاء فرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شارك المطرب سعد الصغير جمهور بمقطع فيديو من حفل زفاف أحمد أعضاء فرقته الموسيقية عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأشعل سعد الحفل بعدد من الأغاني وسط رقص باقي أعضاء الفرقة وعلق قائلًا:" مبروك أحمد شاكر أحد أعضاء فرقتي وعشره سنين ألف مبروك، أنا وفرقتي وأقل حاجة عندنا دايما الجديد شديد".

يُذكر أن سعد بدأ في تصوير برنامج جديد يعود به للبرامج بعد اَخر برامجه الذي حمل عنوان "سعد وسعد" الذي قدمه على قناة الحياة في 2014.