تعرف على موعد العرض الخاص لفيلم "عمر خريستو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تحتفل الشركة المنتجة لفيلم "عمر خريستو" بعرضه الخاص يوم 26 ديسمبر الجاري، بسينما مول العرب، بحضور أبطال العمل، على أن يُطرح في دور العرض السينمائية خلال موسم رأس السنة.

ويشارك في بطولة الفيلم لطفي لبيب، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد، وياسر على ماهر وريهام عزيز.

والفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، ويتناول قضية محاربة الإرهاب، وتسليط الضوء على الأيادي الخفية، التي تخرب الأوطان.

ويذكر أن العمل شارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي في دورته الماضية