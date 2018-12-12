- 1/2
- 2/2
Dec 12, 2018
طمأن النجم جوزيف عطية الجمهور الى أنه بخير وذلك بعد حادث اطلاق النار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.
وكان جوزيف قد وصل الى مدينة ستراسبورغ لقضاء بعض الوقت بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد خاصة ان هذا السوق يعتبر من أشهر اسواق العيد في العالم.
وكان “عطية” يشارك الجمهور بكافة تفاصيل رحلته عبر انستاستوري الى ان وقع الحادث.
جوزيف طمأن محبيه وأكد ان كل شيء على ما يرام وانه كان على مسافة قريبة من مكان وقوع الحادث الارهابي حيث علق في المطعم.
وكان نائب وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز قد لفت الى إن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورج ما زال جاريًا.
نذكر ان الحادث ادى الى وقوع اربعة قتلى وعدد من الجرحى.
حمدالله على سلامتك جوزيف عطية
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف عطية ينجو من الحادث الارهابي في ستراسبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.