رانيا يوسف تعرب عن سعادتها بردود الفعل علي مسلسل "كإنه إمبارح"

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بردود الفعل الأيجابية عن مسلسل "كإنه إمبارح" والذي يعرض حاليا موضحة أنها سعيدة بتكريمها عن العمل قبل إنتهاء عرضه من قبل مهرجان نجم العرب مؤكدة أنها دائما تختار أعمالها متوجهه بالشكر لكل فريق العمل الذي بذل كل مجهود من أجل أن يخرج العمل بصورة متكاملة .

مشيرة أن النجوم الشباب الذين ظهروا في المسلسل جميعهم مجتهدين وأصحاب مواهب تمثيلية جيدة وسعيدة بظهورهم وتألقهم في عمل قوي مثل "كإنه إمبارح" مشيرة أن العمل الجيد دائما ما يلفت الأنتبه والدراما والفن المصري بخير دائما طالما فيه نجوم ونجمات لا بخلون بمجهودهم من أجل تقديم أعمال جيدة