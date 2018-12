شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. زوجة فرانك سيناترا تعرض منزلهما الصيفى للبيع (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم ذكرى ميلاد المغنى الأمريكى الأسطورة فرانك سيناترا الـ103، حيث ولد يوم 12 ديسمبر 1915، وتوفى سيناترا 14 مايو 1998.

غنى سيناترا العديد من الأغانى التى لايزال إلى الآن مغنين كثيرين يقومون بإعادة غنائها، مثل أغنية Fly Me To The Moon.

وتزامنا مع ذكرى ميلاده عرضت زوجته الرابعة والأخيرة باربرا ماركس منزلهما الصيفى الذى يقع فى ماليبو بـ كاليفورنيا للبيع، المنزل يحتوى على 7 غرف نوم، و9 حمامات، وتبلغ مساحته 5824 قدمًا، ويطل على المحيط الهادئ، وعرضت باربرا المنزل للبيع بمبلغ 12.9 مليون دولار أمريكى.



منزل فرانك سيناترا