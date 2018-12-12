شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تكشف مراحل استعادة فيفى عبده رشاقتها للعودة للرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة فيفى عبده استعداداتها للعودة إلى الرقص من جديد، بعد إعلانها العدول عن قرار الاعتزال الذى اتخذته منذ فترة، حيث تعاقدت على المشاركة فى إحياء حفلين أمام الجمهور فى ليلة رأس السنة الأول بمشاركة حكيم والثانى بمشاركة محمد فؤاد.

وقبل اتخاذ هذا القرار شاركت فيفى طوال الفترة الماضية بفيديوهات رقص لجمهورها على السوشيال ميديا، ولاقت قبولاً كبيراً وينتظرها محبيها ومتابعيها يوميا لفيديوهاتها، بعد استعادة جزء كبير من رشاقتها، لتقرر فى النهاية الرقص للجمهور على الطبيعة وتحصل على ردود الأفعال منهم مباشرة بدل من مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد خضعت الفنانة فيفى عبده لنظام غذائى قاسٍ لاستعادة رشاقتها التى خسرتها بسبب توقفها عن ممارسة الرقص الشرقى، ما تسبب فى اكتسابها الكثير من الوزن الزائد، وتبدو حاليا فيفى أصغر سنا من سنها الطبيعى وتظهر بجسد رشيق وممشوق.



فيفى عبده بوزن زائد فيفى عبده بوزن زائد



فيفى عبده بزيادة ملحوظة فى الوزن فيفى عبده بزيادة ملحوظة فى الوزن



فيفى عبده بعد خسارتها الوزن الزائد فيفى عبده بعد خسارتها الوزن الزائد



فيفى عبده فى أحدث صورة فيفى عبده فى أحدث صورة



فيفى عبده بعد خسارتها الوزن الزائد فيفى عبده بعد خسارتها الوزن الزائد



فيفى عبده بوزن زائد فيفى عبده بوزن زائد



فيفى عبده فيفى عبده



فيفى عبده وهى ترقص بوزن زائد فيفى عبده وهى ترقص بوزن زائد

رشاقة فيفى عبده