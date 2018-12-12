شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ينشر صورا جديدة من حفله الأخير فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد منير، صور جديدة من حفله الأخير، خلال خفاتم فعالية مؤتمر إفريقيا 2018 الذى اختتمت فعالياته فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية.







الفنان محمد منير فى حفل شرم الشيخ



الكينج محمد منير خلال حفل محمد منير



محمد منير فى حفل ختام مؤتمر افريقيا 2018 محمد منير فى حفل ختام مؤتمر افريقيا 2018

يذكر أن آخر أعمال الكينج محمد منير أغنيته "طاق طاقية"، التى طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت أرقاما كبيرة من عدد المشاهدات، وينتظر جمهوره طرح باقى الألبوم الأيام المقبلة.