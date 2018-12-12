شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحذر جمهوره: "هكذا تتعرض السيدات للسرقة فى لبنان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفنان اللبنانى راغب علامة، السيدات من التواجد بمفردهم فى الأماكن الهادئة، لأنهن قد يتعرضون للاعتداء بغرض السرقة بشكل كبير.

وعرض راغب علامة فيديو لواقعة الاعتداء على فتاة أمام أحد الأسانسيرات، حيث تم ضربها بقوة وسرقة كل متعلقاتها بسبب تواجدها بمفردها، تعليق: "تنبيه للعائلات وخصوصاً للسيدات.. هذا يحصل فى لبنان".

ويظهر الفيديو الذى التقطته أحد كاميرات المراقبة فى مدخل عمارة، 4 أفراد يقفون أمام أسانسير، حيث يدخل رجل وزوجته إلى الأسانسير، وتقف الفتاة فى انتظار نزول الأسانسير من جديد، وخلال ذلك يأتى شاب من ورائها ليقوم بصفعها بكل قوة، لتسقط الفتاة على الأرض، ليبدأ فى سرقة كل متعلقاتها، ومن ثم يبدأ الفرار.