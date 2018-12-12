شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر رسمى جديد لفيلم الفانتازيا Godzilla: King of the Monsters والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Warner Bros. Pictures المنتجة لفيلم Godzilla: King of the Monsters التريلر الرسمى الثانى للفيلم، المقرر طرحه يوم 31 مايو 2019 فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدور قصة فيلم Godzilla: King of the Monsters حول الجهود البطولية التى تبذلها الوكالة الكريبتوزولوجيّة "مونارك"ـ حيث يواجه أعضاؤها مجموعة من الوحوش بأحجام كبيرة، بما فى ذلك جودزيلا القوى، التي تصطدم مع العديد من الأشخاص، الذىين يكتشفون وجود المخلوقات الكبيرة الأسطورية، والتي تتنافس جميعها من أجل السيطرة، فى محاولة منهم للتخلص من الجنس البشرى.

الفيلم من بطولة برادلى ويتفورد، ميلى بوبى براون، وفيرا فارميجا، وسالى هوكينز، وكايل تشاندلر، وتشارلز دانس، وزيى تشانج، وتوماس ميدليتليتش، وأوشيه جاكسون جونيور، وكين واتانابى، ومن تأليف ماكس بورينشتاين، ومايكل دوجيرتى، وشيجيرو كاياما، وتاكيو موراتا، وزاك شيلدز، ومن إخراج مايكل دوجيرتى.