محمد فراج لـ"الخليج 365": "الممر" تجربة مميتة.. وأقدم عمل قومي للبلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

أكد الفنان محمد فراج أنه يواصل تصوير أحداث فيلمه الجديد "الممر"، في مواقع مختلفة تدور فيها الأحداث.

وقال الفنان محمد فراج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن وجود شريف عرفه مخرجًا للعمل من أول الأسباب التي دفعته للموافقة علي السيناريو بدون تردد".

واستكمل:" حلمي منذ ظهوري في عالم الفن كان المشاركة في عمل من إخراج شريف عرفة.

وتابع: "فيلم "الممر" يؤرخ لفترة مهمة للغاية في تاريخ مصر، وهي ما بين "67 إلى 73" ما يسمي بحرب الاستنزاف، فهذه الفترة بها العديد من الأحداث والمواقف التي لا نعرف عنها أي شيء، وكان حلم لدى المخرج شريف عرفه أن يقدم عملًا عن هذه الفترة"

واستطرد:" تقديمي لهذا الفيلم بمثابة عمل قومي للوطن، كما أن المضمون والتصوير، وكل شيء سيكون جديد ومختلف.

وأضاف:" كل مشهد في العمل يحمل صعوبة كبيرة في الأداء، كما أن أغلب مشاهد العمل أكشن ومطاردات لأنه فيلم عسكري نستخدم أسلحة ودبابات وانفجارات، وأعتبره تجربة مميتة.

ويتناول فيلم "الممر" قصة من قصص بطولات الجيش المصري، ويشارك في بطولته أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، اسماء ابو اليزيد، محمد الشرنوبى، ألحان المهدى، محمد جمعة، هند صبري، محمد حافظ، كريم العميري".