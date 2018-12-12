فيديو.. راغب علامة يحذر الشعب اللبناني من هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لأحد الأشخاص يقوم بسرقة فتاة أثناء تواجدهما أمام المصعد. وعلق علي الفيديو قائلًا: "تنبيه للعائلات وخصوصًا للسيدات.. هذا يحصل في لبنان". يذكر أن راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية وطنية جديدة، في 6 ديسمبر الجاري، حملت اسم "طار البلد"، انتقد من خلالها الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان

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